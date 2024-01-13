Як і минулоріч, влітку 2024-го "синьо-гранатові" знову планують поїхати у передсезонне турне в США. Каталонці запропонували Інтеру Маямі зіграти товариський матч, але отримали відмову, повідомляє Mundo Deportivo.

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Річ у тім, що якраз у цей час Херардо Мартіно готуватиме свою команду до Кубку ліг, який Інтер Маямі виграв у 2023 році. Захист титулу – пріоритетне завдання для Інтера Маямі на цей етап сезону. Враховуючи, що за кілька тижнів до цього пройде ще й Копа Амеріка, то шанси побачити матч Ліонеля Мессі проти Барселони близькі до нуля. Інтер Маямі банально не може знайти вікно, щоб організувати цей поєдинок, який би викликав великий інтерес.

Очікується, що американське турне Барси розпочнеться у другій половині липня (або ж на початку серпня) і триватиме близько 10-ти днів. Іспанський гранд планує відвідати два міста – Нью-Йорк і Орландо.

Нагадаємо, у складі Інтера Маямі виступає ціла плеяда колишніх зірок Барселони – Ліонель Мессі, Жорді Альба, Серхіо Бускетс, а нещодавно до них приєднався ще й Луїс Суарес.

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