Как и в прошлом году, летом 2024-го "сине-гранатовые" снова планируют поехать в предсезонное турне в США. Каталонцы предложили Интеру Майами сыграть товарищеский матч, но получили отказ, сообщает Mundo Deportivo.

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Дело в том, что в это время Херардо Мартино будет готовить свою команду к Кубку лиг, который Интер Майами выиграл в 2023 году. Защита титула – приоритетная задача для Интера Майами на этот этап сезона. Учитывая, что за несколько недель до этого пройдет еще и Копа Америка, шансы увидеть матч Лионеля Месси против Барселоны близки к нулю. Интер Майами банально не может найти окно, чтобы организовать этот поединок, вызывающий большой интерес.

Ожидается, что американское турне Барсы начнется во второй половине июля (или в начале августа) и продлится около 10 дней. Испанский гранд планирует посетить два города – Нью-Йорк и Орландо.

Напомним, в составе Интера Майами выступает целая плеяда бывших звезд Барселоны – Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс, а недавно к ним присоединился еще и Луис Суарес.

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