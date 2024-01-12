Бразильський фахівець Жуліано Беллетті знову працевлаштувався у Барселоні.

Каталонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив, що 47-річний Беллетті став помічником Рафи Маркеса у резервній команді Барселони.

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Свого часу цей тандем захищав кольори команди у статусі гравців. Беллетті відіграв за Барселону три сезони. Найбільше бразилець запам'ятався уболівальникам завдяки фіналу Ліги чемпіонів 2006, в якому він забив переможний гол у ворота лондонського Арсенала.

До слова, Жуліано Беллетті вже має тренерський досвід. Раніше бразилець працював на батьківщині – був асистентом наставника Крузейро та очолював молодіжну команду Сан-Паулу.

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