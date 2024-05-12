Головний тренер Барселони Хаві поділився очікуваннями від гри з Реалом Сосьєдад у 35 турі чемпіонату Іспанії.

"У нас знову є шанс посісти друге місце. Після нічиєї Жирони все залежить від нас самих.

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У Реала Сосьєдад видатний рівень, Іманоль Альгуасіль відмінно справляється зі своєю роботою, у них все виходить дуже добре. Я впевнений, що це непростий, непоступливий суперник. Це ускладнює нам завдання. Наша команда прагне показати, що може здолати серйозного суперника після поразки від Жирони (2:4).

Не повернутися на друге місце стало б невдачею, кроком назад. Залишилося 4 гри, і завтрашній матч для нас життєво важливий", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Барселона розташувалася на третій сходинці з 73 балами. Від Жирони "кулес" відстають на два очки. Команда Довбика та Циганкова у 35 турі зіграла внічию з Алавесом (2:2).

Друге місце в Ла Лізі дає право на участь у Суперкубку Іспанії наступного сезону, що може забезпечити клубу додаткові доходи.

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