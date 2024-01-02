"Це була вражаюча гра моєї команди. Ми дуже бадьоро почали. Усі бачили гру Дубравки, ми й самі зробили так, щоб рахунок не був надто надійним. Суперматч. Мені сподобалися багато аспектів гри, за винятком пропущених голів. Неймовірна гра, неймовірна атмосфера.

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Цей матч мають показувати у футбольних школах у плані контрпресингу. Там повинні подивитися гру, оцінити й запам'ятати. Усе було добре. Шоу має тривати. Зараз у нас є п'ять-шість днів, тобто три тренувальні дні. З точки зору свіжості це має величезне значення.

Мохамед Салах – машина для забивання голів. Було б добре, якби він забив пенальті. Він надзвичайно особливий. У Дарвіна теж були моменти. Я б сказав, що 99,9% гравців забили б самі, але він вирішив віддати пас.

Нуньєс? Звичайно, він незадоволений тим, що не забив. Я бачив, що він був залучений. Футбол – це досить проста гра, закинути м'яч у сітку воріт, але хлопцям доводиться робити ще багато чого, окрім цього. Він тримав Ботмана і Шара разом. Він був нам потрібен. Поки у Дарвіна є такі моменти, все добре. Дарвін заб'є. Соціальні мережі трохи заважають. Ніхто не повинен турбуватися про Дарвіна. Він провів дійсно хорошу гру, віддавши безкорисливий пас на Мо, і той забив гол", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 45 очками. Астон Вілла відстає на три пункти. Наступний матч команда Клоппа проведе проти Арсенала в Кубку Англії.

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