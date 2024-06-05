Жирона активно готується до нового сезону 2024/25 і вже завершує перший трансфер, який увійде в історію клубу.

"Червоно-білі" за підсумками кампанії 2023/24 зуміли здобути путівку в Лігу чемпіонів. Керівництво Жирони працює над тим, щоб посилити команду перед історичним сезоном на євроарені.

Циганков зацікавив два "українські" топ-клуби Європи – учасники Ліги чемпіонів вже зондують оточення лідера Жирони

Як інформує Сесар Луїс Мерло, каталонці оформили перехід 20-річного вінгера Лусіано Родрігеса. Уругвайський Ліверпуль отримає 15 мільйонів доларів за 70% прав на гравця, а також Жирона виплатить 30% з ймовірного перепродажу. Родрігес підпише контракт з іспанцями до 2029 року після закінчення Копа Амеріки.

Трансфер Лусіано буде найдорожчим в історії Жирони і вдвічі перевершить ту суму, що віддали за Артема Довбика. Українець обійшовся каталонцям у 7,5 млн євро.

Родрігес – універсальний гравець, який може грати по всій лінії атаки. Він також може конкурувати за одну позицію з Віктором Циганковим.

За Ліверпуль вінгер виступає з січня 2023 року. Загалом за клуб з Монтевідео Родрігес відіграв у 55 матчах, забивши 17 голів та віддавши шість асистів.

Як тренер Жирони став настільки крутим: був легендою Райо, грав з Раулем, пережив психічний зрив і 2 відставки у Ла Лізі