"Михайлу Мудрику треба привести свою бісову голову до ладу. Він такий гарний гравець – темп, потужність, хороше володіння м'ячем.

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Але йому треба поводитися правильно. Забудь про це все своє волосся і татуювання. Грай у чортів футбол і вигравай нам матчі", – цитує Обі Мікела Chelsea.news.

Додамо, що в минулому сезоні Мудрик провів 41 матч, оформивши 7 голів та 2 асисти. Під завісу кампанії українець став основним гравцем у Маурісіо Почеттіно, але клуб задумав чергову революцію. Михайлу потрібно показувати свої вміння новому тренеру Енцо Маресці.

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