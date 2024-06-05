Легенда Челсі розніс Мудрика: "Приведи свою бісову голову до ладу – забудь про все це волосся і тату"
Колишній хавбек Челсі Джон Обі Мікел (372 матчі, 11 титулів) радить Михайлу Мудрику зосередитися на футболі, а не гламурі.
"Михайлу Мудрику треба привести свою бісову голову до ладу. Він такий гарний гравець – темп, потужність, хороше володіння м'ячем.
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Але йому треба поводитися правильно. Забудь про це все своє волосся і татуювання. Грай у чортів футбол і вигравай нам матчі", – цитує Обі Мікела Chelsea.news.
Додамо, що в минулому сезоні Мудрик провів 41 матч, оформивши 7 голів та 2 асисти. Під завісу кампанії українець став основним гравцем у Маурісіо Почеттіно, але клуб задумав чергову революцію. Михайлу потрібно показувати свої вміння новому тренеру Енцо Маресці.
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