Товариські матчі

Данія – Швеція – 2:1

Голи: Хьойберг, 2, Еріксен, 86 – Ісак, 9

Норвегія – Косово – 3:0

Голи: Холанд, 15, 70, 75

Серед цих чотирьох команд лише Данія готується до Євро-2024, інші не пройшли кваліфікацію. У скандинавському дербі на глядачів чекав яскравий початок: Еріксен і Хьойберг вже на другій хвилині організували гол з кутового, але Швеція дуже швидко відігралася. Ісак скористався помилкою оборони суперника. Рівний рахунок тримався майже до кінця матчу, коли Еріксен красивим ударом здалеку приніс Данії перемогу.

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Ерлінг Холанд забив за збірну Норвегії вперше за сім місяців. "Суха" серія бомбардира тривала чотири матчі. Сьогодні його хет-три забезпечив розгромну перемогу над Косовом. Загальна статистика форварда вражає – 33 очки за системою гол + пас у 32 матчах за національну команду.