"Это была впечатляющая игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным. Суперматч. Мне понравились многие аспекты игры, за исключением пропущенных голов. Невероятная игра, невероятная атмосфера.

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Этот матч должны показывать в футбольных школах в плане контрпрессинга. Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить. Все было хорошо. Шоу должно продолжаться. Сейчас у нас есть пять-шесть дней, то есть три тренировочных дня. С точки зрения свежести это имеет огромное значение.

Мохамед Салах – машина для забивания голов. Было бы хорошо, если бы он забил пенальти. Он чрезвычайно особенный. У Дарвина тоже были моменты. Я бы сказал, что 99,9% игроков забили бы сами, но он решил отдать пас.

Нуньес? Конечно, он недоволен тем, что не забил. Я видел, что он был вовлечен. Футбол – это довольно простая игра, забросить мяч в сетку ворот, но ребятам приходится делать еще много чего, кроме этого. Он держал Ботмана и Шера вместе. Он был нам нужен. Пока у Дарвина есть такие моменты, все хорошо. Дарвин забьет. Социальные сети немного мешают. Никто не должен беспокоиться о Дарвине. Он провел действительно хорошую игру, отдав бескорыстный пас на Мо, и тот забил гол", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ с 45 очками. Астон Вилла отстает на три пункта. Следующий матч команда Клоппа проведет против Арсенала в Кубке Англии.

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