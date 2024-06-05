Мадридці відмовилися продавати 25-річного українця Ньюкаслу, стверджує Defensa Central.

Лунін після трансферу Мбаппе: "Ласкаво просимо, зірко"

Багатенькі власники "сорок" запропонували Реалу 30 млн євро, але Флорентіно Перес заблокував угоду. Щоправда, президент мадридців хоче почути від Луніна тверду обіцянку продовжити контракт. Якщо цього не буде, то воротаря цілком можуть продати до кінця літа. Реал не збирається безкоштовно втрачати Андрія через рік.

Натомість Ньюкасл вже перемкнувся на Гіоргі Мамардашвілі. За кіпера Валенсії та збірної Грузії готові заплатити ще більше – 41 млн євро.

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