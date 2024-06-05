Низка джерел повідомила про готовність "канонірів" продати 27-річного українця, який під завісу сезону тотально втратив довіру Мікеля Артети.

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Одним з головних претендентів на Зінченка називали Баварію. Втім, німецький топ-інсайдер Флоріан Плеттенберг запевняє, що наразі Олександр не є гарячою темою в офісах мюнхенців. Оточення гравця також вважає переїзд на південь Німеччини малоймовірним. Баварія сподівається продовжити контракт з Альфонсо Девісом, а якщо не вдасться, то кандидатом №1 на лівий фланг захисту стане Тео Ернандес.

Нагадаємо, угода Зінченка з Арсеналом чинна ще 2 роки. Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 38 млн євро.

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