Челсі виявив зацікавленість у придбанні українського форварда, повідомляє Football Transfers.

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Керівництво клубу вважає, що перехід Артема Довбика є більш вигідним з погляду на фінансову складову, у порівнянні з потенційним придбанням Віктора Осімхена з Наполі, оскільки клаусула українця становить лише 40 мільйонів євро. Цей трансфер може стати першим для нового тренера Челсі, Енцо Марески.

До слова, цього сезону Довбик забив 24 голи в чемпіонаті, ставши найкращим бомбардиром Прімери. На українця зараз претендують провідні клуби Європи. Transfermarkt оцінює Артема в 30 мільйонів євро, Осімхена – у 110 млн.

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