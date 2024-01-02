"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який серйозно впливає на розклад у битві за Лігу чемпіонів у Англії.

Ліверпуль достроково перервав оренду свого гравця – він отримав дебютний виклик до збірної

Ліверпуль завершив 2023-й рік на вершині АПЛ, однак при рівності за очками з Астон Віллою. Арсенал і Манчестер Сіті відставали на два залікових бали, тож у домашці з Ньюкаслом мерсисайдців влаштовувала тільки перемога. "Сороки" ж тримались аж у 11 пунктах від топ-4, тож про ЛЧ не думали – важливо було просто набрати темп. Одна перемога в останніх 5-ти турах розчаровувала навіть попри колосальні кадрові проблеми.

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Втім, у першому таймі підопічні Едді Хау розродились всього двома ударами. Один із них завдавав Майлі незадовго до перерви, але спробу накрили. Інший же приніс гостям гол – Лонстафф у стрибку замикав подачу з правого краю штрафного. "Червоних" врятував офсайд Ісака на початку атаки.

Це був не перший скасований у зустрічі гол. Ще на 18-й хвилині забити вдалося Ліверпулю – Нуньєс підтримав контратаку, отримав пас від Нуньєса та з лівого кута карного майданчика прошив Дубравку. Тут теж був офсайд, у Дарвіна.

Ще за три хвилини Діас заробив пенальті, увірвавшись до центру штрафного та отримавши по ногах від Ботмана. До 11-метрової позначки підійшов Салах, який потужно пробив по центру. Мартін же став падати у кут, парирувавши постріл Мо! Тренд добивав, але з кількох метрів запустив м'яч по горобцях.

На 35-й хвилині Нуньєс виходив віч-на-віч – Дубравка врятував і тут! На 39-й же Трент несподівано провів удар з гострого кута, поціливши у дальню стійку. Загалом, до перерви Ліверпуль провів 18 ударів, не рахуючи тих, що не пішли до статистики. Навіть без пенальті мерсисайдці награли на 1,77 очікуваних голів.

Тим не менш, відпочивати вони відправились за нулів на табло. Вирватись уперед господарям вдалося вже на початку другого тайму. Діас змістився по діагоналі й вирізав шикарний пас на правий край штрафного, а Нуньєс звідти прострілив – 1:0! Одразу після цього Дарвін міг і сам забити, однак Дубравка за три хвилини парирував його замикання з лінії воротарського та два потужних удари з правої половини карного майданчика.

Ньюкасл покарав за марнотратство на 54-й хвилині. Гордон обіграв двох суперників на лівому фланзі та віддав розрізний пас Ісаку, а той ефектним ударом відправив м'яч у дальній кут. 1:1! Це було перше влучання "сорок" у площину воріт.

Наступні 20 хвилин перетворились на парад змарнованих Ліверпулем моментів. Щільний постріл з лінії штрафного у виконанні Діаса на 64-й витягнув Дубрака. Нуньєс при замикання подачі на 65-й пробив головою повз дальню стійку, а після навісу та ненайкращого виносу Дубравки на 68-й стріляв Джонс – Ботман кинувся під м'яч! Ще за хвилину з близької відстані завдавав удару Гакпо, однак Дубравка парирував ногою!

Зрештою, на 74-й хвилині Ліверпуль добився свого. Свіжий Жота розігнав контратаку, віддав передачу Салаху й побіг відкриватись на правий кут воротарського. Мо одразу ж віддав туди пас, а Діогу так же своєчасно покотив повз Дубравку – Джонсу залишились вколотити м'яч у порожні. 2:1!

На 78-й мерсисайдці і третій гол провели. Салах виконав закидання "шведою" на Гакпо, а той з правого кута воротарського незграбно замкнув. Незграбність дезорієнтувала голкіпера – 3:1! Взяття воріт виявилось дуже своєчасним, адже вже на 81-й хвилині Ньюкасл примудрився скоротити відставання! Це Ботман перестрибнув Конате й Жоту, пробивши головою з подачі Лонгстаффа. 3:2!

Але розвинути успіх "сороки" не змогли. Ба більше – на 84-й хвилині вони пропустили контратаку, внаслідок якої Жота пробіг метрів 60 у повній самотності. Діогу вийшов на рандеву з Дубравкою, той зачепив його ногу, а рефері призначив пенальті. Цього разу Салах не схибив. 4:2! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Ліверпуль набрав 45 очок, захопивши одноосібне лідерство в АПЛ. У поточному турі ніхто не скине мерсисайдців з вершини. Арсенал і Ньюкасл відстають на п'ять очок, а Астон Вілла на три при гіршій різниці голів.

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