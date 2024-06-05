Бірмінгемці провели попередні переговори з "синіми" щодо переходу 24-річного півзахисника. За інформацією The Guardian, цей трансфер обійдеться Астон Віллі як мінімум у 50 мільйонів фунтів.

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Є ймовірність, що в угоду буде включений Джон Дуран, який подобається Челсі. Головний тренер бірмінгемців Унаї Емері має намір переконати Конора Галлахера приєднатися до його команди. Зазначається, що інтерес до хавбека також зберігає Тоттенхем.

Варто нагадати, що Астон Вілла сенсаційно посіла четверте місце і здобула право грати в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25.

Конор Галлахер – вихованець Челсі. За лондонців він відіграв у 95 матчах, в яких забив 10 голів та віддав 10 асистів. Його чинна угода з "синіми" розрахована до 2025 року.

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