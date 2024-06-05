Динамо офіційно повідомило про трансфер Піхальонка
Динамо здійснило вже другий трансфер під час літнього вікна.
Після Максима Брагару до команди Олександра Шовковського приєднується хавбек Олександр Піхальонок. Контракт розрахований на п'ять років – до літа 2029-го, інформує прес-служба Динамо.
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Піхальонок – вихованець Шахтаря, але за першу команду "гірників" награв усього 200 хвилин. Півзахисник розквітнув у СК Дніпро-1, який орендував його, а потім викупив за 700 тисяч євро (дані Transfermarkt). Олександр відіграв у футболці дніпрян 4 сезони – 102 матчі, 20 голів та 31 асист. Також дослужився до збірної України, за яку наразі має 8 поєдинків.
Преса повідомляла, що Шахтар також хотів повернути Піхальонка, але той дещо несподівано зробив вибір на користь Динамо.
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