Динамо здійснило вже другий трансфер під час літнього вікна.

Після Максима Брагару до команди Олександра Шовковського приєднується хавбек Олександр Піхальонок. Контракт розрахований на п'ять років – до літа 2029-го, інформує прес-служба Динамо.

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Піхальонок – вихованець Шахтаря, але за першу команду "гірників" награв усього 200 хвилин. Півзахисник розквітнув у СК Дніпро-1, який орендував його, а потім викупив за 700 тисяч євро (дані Transfermarkt). Олександр відіграв у футболці дніпрян 4 сезони – 102 матчі, 20 голів та 31 асист. Також дослужився до збірної України, за яку наразі має 8 поєдинків.

Преса повідомляла, що Шахтар також хотів повернути Піхальонка, але той дещо несподівано зробив вибір на користь Динамо.

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