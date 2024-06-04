Збірна Румунії у рамках підготовки до Євро-2023 розписала нічию з Болгарією. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Румунії стане першим суперником збірної України на Євро-2024, тож було цікаво подивитись на її спаринг з Болгарією. Опонент, говорячи боксерською мовою, виглядав "мішком" – із листопада 2022-го болгари виграли тільки один матч з 13-ти, проти Танзанії. Очікувалась легка перемога наших сусідів.

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"Трикольорові" дійсно володіли ініціативою й тримали м'яч 60% часу, нічого не дозволивши супернику. В першому таймі господарі могли відзначитись тричі, причому дебютний момент стався вже на 3-й хвилині – це Разван Марін прийняв проникний пас від Мана й пробив з меж штрафного. Голкіпер парирував.

На 19-й хвилині все той же Разван отримав розрізну передачу від Дрегуша, обійшов голкіпера й опинився під гострим кутом, не зумівши відзначитись. На 43-й же він вивів Дрегуша віч-на-віч, але Деніс пробив повз дальню стійку. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На старті другого тайму Станчу заробив пенальті, однак Ман не зумів його реалізувати. Чогось цікавішого Румунія після цього не організувала, а болгари ще й провели кілька неприємних контратак. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию – наш суперник по Євро поки що не вразив.

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