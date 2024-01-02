У 20 турі мерсисайдці здобули важливу перемогу над Ньюкаслом (4:2). Після гри Юрген Клопп пішов до трибун, щоб разом з ними відсвяткувати тріумф.

Конфуз Салаха і його дубль у відеоогляді матчу Ліверпуль – Ньюкасл – 4:2

Німець аплодував публіці й помітив, що на його руці не вистачає обручки. Клопп в паніці почав шукати прикрасу на полі Енфілда. Через невеликий проміжок часу наставник мерсисайдців знайшов коштовну річ і демонстративно поцілував обручку на камеру, а лише потім вдягнув на палець.

Нагадаємо, що Ліверпуль наразі лідирує в турнірній таблиці АПЛ з 45 балами. Астон Вілла перебуває на другому місці з 42 очками.

Ліверпуль переміг Ньюкасл у матчі з незабитим пенальті Салаха – мерсисайдці захопили одноосібне лідерство в АПЛ