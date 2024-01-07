Зустріч між Уніоністасом та Вільяреалом була перервана через проблеми з освітленням на стадіоні, коли рахунок на табло був 1:1.

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Згідно з регламентом Кубка Іспанії, якщо основний час матчу закінчується внічию, то команди вирішуватимуть долю путівки в 1/8 фіналу в екстратаймах. Утім, Уніоністасу та Вільяреалу це не вдалося зробити, оскільки техніки так і не полагодили світло.

Як повідомляє Mundo Deportivo, зустріч продовжиться вранці в понеділок, 8 січня. Планується, що гра має закінчитися до жеребкування 1/8 фіналу, яке відбудеться о 14:00 за київським часом.

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