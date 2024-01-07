"Ілкай дуже корисний для нас. Нещодавно він переломив ситуацію у важкий момент. Він визначає характер команди, це завжди добре.

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Він упав до нас з небес. Тут оцінюється все, але в нього дуже хороша статистика", – цитує тренера каталонців Sport.es.

Нагадаємо, що Ілкай Ґюндоґан в матчі проти Лас-Пальмаса забив переможний гол з пенальті й приніс своїй команді три очки.

Наразі Барселона перебуває на третьому місці з 41 балом. Від Жирони та Реала "блаугранас" відстає на сім очок.

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