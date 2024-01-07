"Він впав до нас з небес": Хаві розхвалив зірку Барселони, який врятував від поразки з Лас-Пальмасом
Головний тренер Барселони Хаві назвав Ілкая Ґюндоґана важливим гравцем для каталонців.
"Ілкай дуже корисний для нас. Нещодавно він переломив ситуацію у важкий момент. Він визначає характер команди, це завжди добре.
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Він упав до нас з небес. Тут оцінюється все, але в нього дуже хороша статистика", – цитує тренера каталонців Sport.es.
Нагадаємо, що Ілкай Ґюндоґан в матчі проти Лас-Пальмаса забив переможний гол з пенальті й приніс своїй команді три очки.
Наразі Барселона перебуває на третьому місці з 41 балом. Від Жирони та Реала "блаугранас" відстає на сім очок.
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