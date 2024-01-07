Встреча между Унионистасом и Вильярреалом была прервана из-за проблем с освещением на стадионе, когда счет на табло был 1:1.

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Согласно регламенту Кубка Испании, если основное время матча заканчивается вничью, то команды будут решать судьбу путевки в 1/8 финала в экстратаймах. Впрочем, Унионистасу и Вильярреалу это не удалось сделать, поскольку техники так и не починили свет.

Как сообщает Mundo Deportivo, встреча продолжится утром в понедельник, 8 января. Планируется, что игра должна закончиться до жеребьевки 1/8 финала, которая состоится в 14:00 по киевскому времени.

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