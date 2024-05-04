У рамках 27-го туру УПЛ 2023/24 Олександрія приймає Рух, Оболонь зіграє з ЛНЗ, а Ворскла – з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Рух

Навесні олександрійців довго розхвалювали, але з плином часу невдалих результатів ставало більше, а очок до зони плей-офф – менше. Ось так непомітно підопічні Руслана Ротаня й опинились у боротьбі за виживання. Від четвірки аутсайдерів команду відділяють всього чотири залікових бали, а безвиграшна серія в УПЛ досягла шести матчів.

Тільки за поразку від Динамо можна не питати, а от що було з Минаєм (2:2), Оболонню (2:2), Чорноморцем (3:2), ЛНЗ (0:1) чи Колосом (0:0)? Олександрія то влаштовувала режим шалених гойдалок, то зливалась без моментів, неодмінно допускаючи забагато біля власних воріт. Сьогодні ж є ризик зіграти без двох ключових центрбеків (найкращого не буде точно) – а значить відрив від аутсайдерів може стати ще меншим.

Рух продовжує боротьбу за єврокубки, тримаючись на п'ятій позиції. Всього у двох очках позаду висить Полісся, у якого велика кількість ігрових проблем, однак там дуже потужний склад. Чи витримає цей тиск наймолодша команда УПЛ? Буде складно.

Льів'яни грають так, як і відповідає колективу з найнижчим середнім віком у лізі – то густо, то пусто. Після розгрому Металіста 1925 (4:1) сталася натужна звитяга над Поліссям (1:0, все вирішив пенальті на останній хвилині), а після поразки від Шахтаря (1:3) львів'яни відібрали очки у Кривбаса (1:1). Круто, але в наступному ж турі вони не змогли здолати Минай (1:1), щоб потім винести Верес (3:1).

Кадрова ситуація

Травмовані: Логінов (під питанням), Шулянський (під питанням), Кулаков – Климчук, Сапуга, Слюсар

Дискваліфіковані: Кампуш (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Рух

Олександрія: Шевченко – Копина, Білошевсьий, Кравченко, Мартинюк – Михайленко – Калітвінцев, Калюжний, Ковалець, Джевані – Погорілий

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Пастух – Квасниця, Федор, Таллес, Плюмен – Карабін

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

У Руха доволі сильна атака, а у Олександрії великі проблеми в центрі оборони. Та і загалом команда пропускає забагато. З іншого боку, львів'яни дуже нестабільні, а підопічні Руслана Ротаня все ж частіше покидають поле із забитими м'ячами, ніж без них.

Команда Віталія Пономарьова здається фаворитом, але ставити на конкретний результат не станемо. А от тотал більше 2,5 у цьому матчі мають пробити.

Оболонь – ЛНЗ

Оболонь зуміли вирватись із зони прямого вильоту, піднявшись у зону плей-офф. Кияни тримаються там протягом двох турів, але ситуація дуже важка – Минай і Металіст 1925 відстають всього на три очки, а Вересу бракує двох. З іншого боку, всього одна перемога може мінімалізувати дистанцію до виходу з четвірки аутсайдерів (хоча тут потрібна ще й поразка Олександрії).

От тільки з перемогами у "пивоварів" все складно. Підопічні Валерія Іващенка мають 6-матчеву безвиграшну серію в УПЛ – що найбільш прикро, на цьому відрізку вони зустрілись з усіма конкурентами. Чотири останніх Оболонь звела до нічиєї, мало що продемонструвавши на футбольному полі. "Зелено-білі" працюють від єдиноборств і дальніх ударів у надії, що бодай один із них залетить.

Прошити оборонні редути ЛНЗ з таким футболом буде непросто. Навіть Шахтарю в перші 40 хвилин проти черкащан було важко. а Динамо взагалі розділило очки з новачком. Команда Олега Дулуба не завжди ідеально дії в захисній роботі, однак матчі за її участі рідко бувають цікавими – моментів у них створюють мало. У цьому плані "насінневий завод" сильно нагадує Колос.

От тільки результати у новачка УПЛ значно кращі. ЛНЗ перед поразкою від Шахтаря прибив Верес (1:0) і Олександрію (2:1), а в березні перемагав Полісся (1:0) та дивом не дотиснув СК Дніпро-1 (1:1). Як наслідок, колектив вискочив аж на сьоме місце – хоча при цьому не слід забувати про фіаско з Рухом (0:1), Минаєм (1:2) чи Металістом 1925 (1:1).

Кадрова ситуація

Травмовані: Федорівський (під питанням) – Норенков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – ЛНЗ

Оболонь: Кичак – Лук'янчук, Карась, Дубко, Осман – Прокопенко, Черненко, Мороз, Мединський – Краснопір, Тарануха

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравський, Саліху, Ейнел – Бойко, Рибалка – Наумець, Яшарі, Пасіч – Бессала

Прогноз "Футбол 24" – нічия, ТМ 2,5

Оболонь має значну кількість хороших дальніх ударів, однак їх замало навіть для перемог над аутсайдерами. При цьому команда вкрай залежна від якості боротьби, а ЛНЗ у цьому плані точно хороший. А оборона у команди Олега Дулуба точно потужніша.

Того ж не сказати про атаку, тож найбільш ймовірним результатом здається нічия. Навряд чи слід очікувати великої кількості голів – ставимо на тотал менше 2,5.

Ворскла – Металіст 1925

Металіст 1925 звалився на дно таблиці й поки не можу звідти піднятись. Підопічні Віктора Скрипника навіть перемогти не здатні. Безвиграшна серія у чемпіонаті досягла 14-ти турів, у яких "жовто-сині" зазнали 10 поразок. Перед поєдинком з Кривбасом у попередньому турі могло здатись, що ситуація бодай трішки стабілізується, адже колектив розписав три нічиїх поспіль – втім, криворіжці знищили харків'ян (3:0).

Віктор Скрипник вже і від "ромба" відмовився, і різні схеми випробовує, і футболістів флангами змінює. Не працюють ні 4-5-1, ні 4-4-2. Команда перебуває у настільки глибокій кризі, що вже і не віриться у її виживання в еліті – втім, ситуація ще не така страшна. Від зони перехідних матчів Металіст 1925 відділяє всього один заліковий бал.

Чіплятися за нього доведеться у виїзному матчі з Ворсклою. Навряд чи можна говорити, що полтавці після прориву до фіналу Кубка підзабили на УПЛ, однак мотивації дійсно небагато. Команда явно готується до битви за трофей – тим паче, що нещодавня зустріч з Шахтарем у чемпіонаті довела можливість створити сенсацію. Та і перший тайм з Динамо був дуже симпатичним, а з Кривбасом вдалося розписати нічию.

Ось і виходить, що на Полісся у понеділок "зелено-білі" вийшли у схемі з п'ятіркою позаду. Програли, як і Колосу до цього – загалом, безвиграшна серія ворсклян досягла шести турів. Неприємно, але за 11 днів до фіналу Кубка основним завданням є тактична підготовка й уникнення травм.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мякушко (під питанням), Чеснаков – Бичек (під питанням), Курило, Є. Ткачук

Дискваліфіковані: Павлюк (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Металіст 1925

Ворскла: Ісенко – Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула – Толі, Сіссоко – Кане, Челядін, Нестеренко – Степанюк

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Імереков, Червак, Капінус – Юрченко, Обіная, Гармаш, Юсов – Овусу, Сидоров

Прогноз "Футбол 24" – нічия, ТМ 2,5

Підготовка до Кубка не означає, що Ворскла просто візьме й віддасть очки. Її футболісти теж бажають перемогти, а рівень гри до матчів з Колосом і Поліссям виглядав досить пристойно. Команда непогано захищалася через володіння, зробила гру обережнішою й непогано контратакувала.

Не факт, що у нинішній формі "зелено-білі" переможуть Металіст 1925, але уникнути поразки полтавці точно здатні. Харків'яни ж демонстрували такий футбол, що нічия виглядатиме для них за щастя. Ставимо на неї та на низьку кількість голів.

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