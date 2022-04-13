"Дякую організаторам та вболівальникам. Мої відчуття дуже змішані. Перший раз в житті я не знав, як радіти забитому голу.

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Зараз дуже важко, але добре, що в такий нелегкий час проводяться такі матчі. Всім українцям разом потрібно триматися разом. Дай бог, щоб перемога була якомога швидше.

Підтримка на трибунах та скандування "Динамо вперед" і "Україна" викликали у мене мурахи на шкірі. Важко описати ці відчуття словами. Дякую Польщі, Легії та нашим вболівальникам за цей матч. Це було дуже зворушливо. Своєю грою ми намагалися не підвести нашу країну та вболівальників", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Легії.

Нагадаємо, попереду у Динамо благодійні поєдинки з турецьким Галатасараєм, румунською Стяуа, дортмундською Борусією та загребським Динамо.

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