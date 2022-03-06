Матч чемпіонату Мексики перервала божевільна бійка фанатів – мінімум 17 загиблих
Поєдинок 9-го туру чемпіонату Мексики між Керетаро та Атласом не змогли дограти через величезну бійку фанатів, яка не минула без смертельних випадків.
Атлас вів у рахунку на 61 хвилині, коли рефері зупинив гру після того, як на трибунах розгорілась жорстока бійка. Деяким з уболівальників довелось спускатись на поле, аби врятуватись від особливо агресивних фанатів.
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За даними влади Керетаро, у конфлікті постраждало 22 особи, а 2 з них у важкому стані. Оновлена інформація значно сумніша – повідомляють про щонайменше 17 загиблих у ході сутичок. Матчі чемпіонату Мексики у цей день скасовані та будуть перенесені на інші дати, а поліція вже шукає винуватців.
Додамо, що Атлас наразі посідає 7 місце у першості з 12 очками, а Керетаро – дванадцятий з 8 пунктами в активі.
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