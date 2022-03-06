Поєдинок 9-го туру чемпіонату Мексики між Керетаро та Атласом не змогли дограти через величезну бійку фанатів, яка не минула без смертельних випадків.

Атлас вів у рахунку на 61 хвилині, коли рефері зупинив гру після того, як на трибунах розгорілась жорстока бійка. Деяким з уболівальників довелось спускатись на поле, аби врятуватись від особливо агресивних фанатів.

Габон та Гана влаштували бійку після фінального свистка: відео з Кубка Африки

За даними влади Керетаро, у конфлікті постраждало 22 особи, а 2 з них у важкому стані. Оновлена інформація значно сумніша – повідомляють про щонайменше 17 загиблих у ході сутичок. Матчі чемпіонату Мексики у цей день скасовані та будуть перенесені на інші дати, а поліція вже шукає винуватців.

Додамо, що Атлас наразі посідає 7 місце у першості з 12 очками, а Керетаро – дванадцятий з 8 пунктами в активі.

Росія напала на Україну: додаткове трансферне вікно для УПЛ, відомі обличчя в теробороні Києва (LIVE)

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9 — facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022