Габон та Гана влаштували бійку після фінального свистка: відео з Кубка Африки
09:36 - Читать на русском
Поєдинок другого туру Кубка африканських націй у квартеті С завершився скандалом.
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Габон вирвав нічию завдяки пострілу Алевіни аж на 88-й хвилині зустрічі. Після фінального свистка ганці були розлюченими.
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Андре Айю, легенда Марселя, побіг до арбітра щось виясняти, а інші гравці – до суперників. Особливо "відзначився" Бенджамін Тетте, нападник Єні Малатьяспора, який вдарив візаві в обличчя. За це він отримав пряму червону.
Сторонам вдалось заспокоїтись й вони розійшлись у підтрибунне приміщення. Габон втримав другу сходинку квартету С, відстаючи лише на два очки від збірної Марокко. Гана – третя.
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