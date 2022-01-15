Габон вирвав нічию завдяки пострілу Алевіни аж на 88-й хвилині зустрічі. Після фінального свистка ганці були розлюченими.

Кубок Африки: Габон на останніх хвилинах врятувався у двобої проти Гани

Андре Айю, легенда Марселя, побіг до арбітра щось виясняти, а інші гравці – до суперників. Особливо "відзначився" Бенджамін Тетте, нападник Єні Малатьяспора, який вдарив візаві в обличчя. За це він отримав пряму червону.

Сторонам вдалось заспокоїтись й вони розійшлись у підтрибунне приміщення. Габон втримав другу сходинку квартету С, відстаючи лише на два очки від збірної Марокко. Гана – третя.