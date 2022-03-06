Атлас вел в счете на 61 минуте, когда рефери остановил игру после того, как на трибунах разгорелась жестокая драка. Некоторым болельщикам пришлось спускаться на поле, чтобы спастись от особо агрессивных фанатов.

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По данным властей Керетаро, в конфликте пострадало 22 человека, а 2 из них в тяжелом состоянии, о смертельных исходах не сообщают. Матчи чемпионата Мексики в этот день будут отменены и будут перенесены на другие даты, а полиция уже ищет виновников.

Добавим, что Атлас занимает 7 место в первенстве с 12 очками, а Керетаро – двенадцатый с 8 пунктами в активе.

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