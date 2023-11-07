Ентоні Тейлора призначено на центральний матч 12-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті.

Тейлора понизили на посаді після грубої помилки в матчі Вулверхемптон – Ньюкасл (2:2). Ентоні призначив спірний пенальті у ворота "вулвз", і це коштувало команді очок – арбітр помилково вирішив, що Хі Чхан Хван порушив правила проти Фабіана Шера.

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Покарання Ентоні передбачало "заслання" на роботу в матчі 15-го туру Чемпіоншипа між Престоном і Ковентрі (3:2). Але навіть у цій зустрічі Тейлор примудрився ухвалити спірне рішення щодо пенальті. Він вказав на точку в моменті, коли між захисником гостей Макфадзеном і форвардом господарів Осмайічем стався мінімальний контакт.

Незважаючи на неоднозначну роботу Тейлора в цих матчах, суддівський комітет доручив йому роботу головного арбітра на грі 12-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що головний тренер Роми Жозе Моурінью звинуватив Тейлора у "вбивстві" своєї команди у фіналі Ліги Європи проти Севільї.

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