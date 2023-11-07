Энтони Тейлор назначен на центральный матч 12-го тура АПЛ между Челси и Манчестер Сити.

Тейлор был понижен в должности после грубой ошибки в матче Вулверхэмптон – Ньюкасл (2:2). Энтони назначил спорный пенальти в ворота "вулвз", и это стоило команде очков – арбитр ошибочно посчитал, что Хи Чхан Хван нарушил правила против Фабиана Шера.

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Наказание Энтони подразумевало "ссылку" на работу в матче 15-го тура Чемпионшипа между Престоном и Ковентри (3:2). Но даже в этой встрече Тейлор умудрился принять спорное решение касательно пенальти. Он указал на точку в моменте, когда между защитником гостей Макфадзеном и форвардом хозяев Осмайичем произошёл минимальный контакт.

Несмотря на неоднозначную работу Тейлора в этих матчах, судейский комитет поручил ему работу главного арбитра на игре 12-го тура АПЛ между Челси и Манчестер Сити.

Напомним, что главный тренер Ромы Жозе Моуринью обвинил Тейлора в "убийстве" своей команды в финале Лиги Европы против Севильи.

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