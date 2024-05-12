"Мудрик відкрив рахунок у матчі прекрасним ударом. Прорив, який призвів до цього, – це те, що ми повинні бачити частіше.

Гол Мудрика у відеоогляді матчу Ноттінгем Форест – Челсі – 2:3

Його лякаюча швидкість залишила Гонсало Монтіеля на місці, а сам він продемонстрував спокій перед воротами, щоб забити свій п'ятий м'яч у Прем'єр-лізі.

Однак після голу він, схоже, дещо знітився. Челсі не надто часто атакував лівим флангом, і Мудрик був досить непомітним, попри те, що відкрив рахунок", – ідеться в матеріалі football.london.

Нагадаємо, Мудрик вивів Челсі вперед вже на 8-й хвилині після передачі Коула Палмера. В середині другого тайму українця замінили на Рахіма Стерлінга.

До слова, серед тих, хто вийшов в основі, вищу чим у Мудрика оцінку отримав лише Палмер (8), а 7-ма балами видання нагородило також Мойзеса Кайседо та Ніколя Джексона.

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