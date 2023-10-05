"Думаю, нам чогось не вистачало, бо ми провокували Барсу на своїй половині, особливо у першому таймі, але не змогли скористатися моментами. Але я пишаюся роботою, виконаною гравцями, тим, що ми закінчили матч, намагаючись зрівняти. Потрібно зберігати концентрацію протягом усього матчу. Прикро, що вони повели наприкінці першого тайму. Потрібно не вимикатися усі 90 хвилин.

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Це не легко. У ігор на високому рівні великі вимоги, у Лізі чемпіонів вони ще вищі. Тут нічого не вибачають. У другому таймі ми мали моменти, але у підсумку ми так і не забили. Тепер у нас три очки, і до матчів з Антверпеном ми підходимо з думкою про те, що маємо взяти в них максимум. Проти Барси ми добре попрацювали, я сказав про це гравцям.

Ентоні Тейлор? Я вже говорив про це у трьох чи чотирьох інтерв'ю. Ми грали не тільки проти Барселони... І цього достатньо", – цитує Консейсау AS.

В кількох моментах головний арбітр матчу Тейлор мав підстави призначити пенальті в ворота Барселони. Найяскравіший стався під кінець першого тайму, коли захисник Жуль Кунде із зусиллям тягнув Теремі за футболку у штрафному майданчику.

Нагадаємо, що в наступному турі Барселона зіграє проти Шахтаря. Ця зустріч відбудеться 25 жовтня.

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