Групи E і G продовжились двома матчами у вечірній слот вівторка. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 1 тур групового етапу

Група Е

Зальцбург – Мілан – 1:1

Голи: Окафор, 28 – Салемакерс, 40

Група G

Севілья – Манчестер Сіті – 0:4

Голи: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Діаш, 90+2

Мілан приїхав у гості до Зальцбурга, який мав серію з 6 перемог поспіль. Австрійці не вважалися фаворитами зустрічі, але саме їм вдалося відкрити рахунок. Колишній вінгер Шахтаря Фернандо віддав передачу Окафору, який ефектно посадив на дупу Калюлю і пробив поміж ніг Меньяну. Швейцарець явно може стати наступним великим продажем Зальцбурга.

Мілан встиг відігратися ще до перерви. Леау у фірмовому стилі прорвав фланг і викотив зручний пас для Салемакерса. Другий тайм вийшов значно обережнішим, а "россонері" взагалі лише раз пробили у площину воріт.

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Манчестер Сіті і Борусія відразу почали хазяйнувати у групі G. "Містяни" здолали кризову Севілью, перевершивши результат Дортмунда. Ерлінг Холанд переніс свою домінацію з АПЛ на ЛЧ. Саме норвежець забив перший м'яч, у шпагаті замкнувши силовий простріл де Брюйне.

По перерві Севілья розсипалась остаточно. Філ Фоден забив з передачі Канселу, а потім сам допоміг Холанду оформити дубль і 12-й гол в сезоні. У компенсований час господарів Рамона Санчес Пісхуана добила португальська зв'язка Канселу-Діаш – 0:4. Севілья підтвердила жахливу форму, зазнавши 4 поразок у 5 матчах.

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