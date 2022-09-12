Матч 15 вересня не відбудеться, нова дата буде оголошена пізніше. Рішення про перенесення двобою "каноніри" ухвалили після розмов з УЄФА та місцевою поліцією, інформує сайт клубу.

Матч Арсенала у Лізі Європи та ще один тур АПЛ можуть перенести через похорон Єлизавети ІІ

Це напряму пов'язано з підготовкою до похорону королеви Єлизавети ІІ, адже наразі у Лондоні недостатньо правоохоронців для забезпечення порядку на поєдинку Ліги Європи проти ПСВ.

Через оголошення національної жалоби раніше був скасований увесь 7 тур АПЛ, а двобій Рейнджерс – Наполі в Лізі чемпіонів перенесли з 13 на 14 вересня.