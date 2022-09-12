Арсенал підтвердив скасування найближчого матчу Ліги Європи
16:36 - Читать на русском
Лондонський Арсенал оголосив про перенесення зустрічі другого туру Ліги Європи 2022/23 проти ПСВ.
Матч 15 вересня не відбудеться, нова дата буде оголошена пізніше. Рішення про перенесення двобою "каноніри" ухвалили після розмов з УЄФА та місцевою поліцією, інформує сайт клубу.
Матч Арсенала у Лізі Європи та ще один тур АПЛ можуть перенести через похорон Єлизавети ІІ
Це напряму пов'язано з підготовкою до похорону королеви Єлизавети ІІ, адже наразі у Лондоні недостатньо правоохоронців для забезпечення порядку на поєдинку Ліги Європи проти ПСВ.
Через оголошення національної жалоби раніше був скасований увесь 7 тур АПЛ, а двобій Рейнджерс – Наполі в Лізі чемпіонів перенесли з 13 на 14 вересня.
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