Матч Армінія – Вердер перенесений через снігову бурю – кадри зі стадіону вражають
Розклад 20 туру Бундесліги зазнав змін через несприятливі погодні умови.
Снігова буря накрила деякі регіони Німеччини, особливо постраждала Вестфалія. Через це було вирішено перенести вечірній матч між Армінією Білефельд і Вердером.
Ередивізі скасувала усі недільні матчі через наближення шторму
Кадри зі стадіону господарів дійсно вражають. Персонал відчайдушно намагався очистити газон від снігу, але опади не припинялися і утворювали ще більший шар. Єдиним недільним матчем залишилась битва між Хоффенхаймом і Анйтрахтом.
Додамо, що перенесення зимових матчів вже є звичним для Бундесліги. У лютому 2020-го Борусія М не змогла прийняти Кельн через ураган "Сабіна".
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