Снігова буря накрила деякі регіони Німеччини, особливо постраждала Вестфалія. Через це було вирішено перенести вечірній матч між Армінією Білефельд і Вердером.

Ередивізі скасувала усі недільні матчі через наближення шторму

Кадри зі стадіону господарів дійсно вражають. Персонал відчайдушно намагався очистити газон від снігу, але опади не припинялися і утворювали ще більший шар. Єдиним недільним матчем залишилась битва між Хоффенхаймом і Анйтрахтом.

Додамо, що перенесення зимових матчів вже є звичним для Бундесліги. У лютому 2020-го Борусія М не змогла прийняти Кельн через ураган "Сабіна".

Зінченко їде в Ліверпуль, Ювентус проекзаменує Фонсеку, потенційний дебют Коваленка проти "биків": топ-матчі вікенду