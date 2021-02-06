Усі 5 недільних матчів перенесені через наближення шторму, повідомляє офіційний сайт KNVB.

Аякс остаточно втратив Аллє на плей-офф Ліги Європи – УЄФА не пробачив фейл амстердамців

Три суботні поєдинки довелося перенести на більш ранній час, оскільки потужний сніг з льодом повинен розпочатися вже сьогодні увечері. Очікується, що негода в Нідерландах триватиме близько тижня, а потім ліга визначить нові дати перенесених матчів.

Додамо, що лідером Ередивізі є Аякс, який після 20 турів випереджає ПСВ на 7 очок. Амстердамці повинні були грати з Утрехтом в неділю, а от "фермери" сьогодні таки мають нагоду скоротити відставання, якщо не програють Твенте.

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