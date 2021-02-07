Матч Арминия – Вердер перенесен из-за снежной бури – кадры со стадиона поражают
Расписание 20-го тура Бундеслиги претерпело изменения из-за неблагоприятных погодных условий.
Снежная буря накрыла некоторые регионы Германии, особенно пострадала Вестфалия. Поэтому было решено перенести вечернее матч между Арминией Билефельд и Вердером.
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Кадры со стадиона хозяев действительно впечатляют. Персонал отчаянно пытался очистить газон от снега, но осадки не прекращались и образовывали еще больший слой. Единственным воскресным матчем осталась битва между Хоффенхаймом и Анйтрахтом.
Добавим, что перенос зимних матчей уже является привычным для Бундеслиги. В феврале 2020-го Боруссия М не смогла принять Кельн из-за урагана "Сабина".
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