Снежная буря накрыла некоторые регионы Германии, особенно пострадала Вестфалия. Поэтому было решено перенести вечернее матч между Арминией Билефельд и Вердером.

Эредивизи отменила все воскресные матчи из-за приближения шторма

Кадры со стадиона хозяев действительно впечатляют. Персонал отчаянно пытался очистить газон от снега, но осадки не прекращались и образовывали еще больший слой. Единственным воскресным матчем осталась битва между Хоффенхаймом и Анйтрахтом.

Добавим, что перенос зимних матчей уже является привычным для Бундеслиги. В феврале 2020-го Боруссия М не смогла принять Кельн из-за урагана "Сабина".

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