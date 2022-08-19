Ще один поєдинок 1-го туру УПЛ не відбудеться в запланований день.

Поєдинок 1-го туру УПЛ Минай – Львів був перенесений на невизначений термін, повідомляє офіційний Instagram закарпатців.

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УПЛ погодила прохання львів'ян на перенесення гри. Також перенесено і матч команд у чемпіонаті U-19. Нова дата поки що невідома.

Поєдинок Минай – Львів був запланований на 24 серпня, початок о 13:00. Раніше УПЛ перенесла матчі Інгулець – Динамо та СК Дніпро-1 – Олександрія.

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