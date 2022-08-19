Динамо – СК Дніпро-1: кияни повідомили дату та місце проведення матчу 2-го туру УПЛ
17:31 - Читать на русском
"Біло-сині" повідомили, де і коли відбудеться їхній перший поєдинок в новому чемпіонаті України.
Матч 2-го туру між Динамо та СК Дніпро-1 стане першим для киян в сезоні 2022/23 УПЛ в умовах війни, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Клуби-бунтарі збираються зривати телепул УПЛ – до Динамо, Зорі, СК Дніпро-1 та Руха приєднається ще одна команда
Поєдинок відбудеться у неділю, 28 серпня, початок о 17:00. Матч відбудеться на Арені Львів.
Нагадаємо, що гра 1-го туру Інгулець – Динамо був перенесений через матч-відповідь "біло-синіх" з Бенфікою в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter