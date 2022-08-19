"Біло-сині" повідомили, де і коли відбудеться їхній перший поєдинок в новому чемпіонаті України.

Матч 2-го туру між Динамо та СК Дніпро-1 стане першим для киян в сезоні 2022/23 УПЛ в умовах війни, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Поєдинок відбудеться у неділю, 28 серпня, початок о 17:00. Матч відбудеться на Арені Львів.

Нагадаємо, що гра 1-го туру Інгулець – Динамо був перенесений через матч-відповідь "біло-синіх" з Бенфікою в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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