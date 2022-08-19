"УПЛ оголосила про єдиний телепул, про те, що з Setanta контракт підписано. Але, за моєю інформацією, 4 клуби-бунтарі (Динамо, Зоря, СК Дніпро-1 та Рух, – прим.) не збираються на це погоджуватися, вони будуть цей телепул зривати, судячи з усього.

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Щобільше, їх стане не 4, а п’ятеро. Швидше за все, до них приєднається Металіст. Всі розуміють, що Металіст зараз – це фарм-клуб СК Дніпро-1. Як там скажуть, так і зроблять. Це ще не факт, але все до того йде. Велика ймовірність, що так буде.

УАФ і УПЛ мають всі можливості, щоб якось воювати з цими бунтівниками. Дисциплінарні правила, навіть старі, дозволяють спочатку виставити штраф у 100 тисяч гривень, потім очки знімати, трансферний бан накладати. Збиралися прийняти нові правила на цей сезон, щоб якось посилити покарання за можливий зрив телепулу, але начебто загальмували у цьому плані. За моєю інформацією, УАФ та УПЛ поки не збираються воювати. Там думають, що під час війни влаштовувати серйозні розбірки, карати очками та ще жорсткішими санкціями – неприйнятно.

Єдине, що точно будуть робити – це банити клуби, які будуть транслювати свої матчі в YouTube. Це легко зробити, просто кинути страйк", – сказав Болотніков у програма KDK.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує вже 23 серпня.

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