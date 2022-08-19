Еще один поединок 1 тура УПЛ не состоится в запланированный день.

Поединок 1-го тура УПЛ Минай – Львов был перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный Instagram закарпатцев.

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УПЛ согласовала просьбу львовян на перенос игры. Также перенесен и матч команд в чемпионате U-19. Новая дата пока неизвестна.

Поединок Минай – Львов был запланирован на 24 августа, начало в 13:00. Ранее УПЛ перенесла матчи Ингулец – Динамо и СК Днепр-1 – Александрия.

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