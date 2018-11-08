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Фред зізнався, хто переконав його перейти в Манчестер Юнайтед замість Манчестер Сіті

17:27 583 Читать на русском
Фред зізнався, хто переконав його перейти в Манчестер Юнайтед замість Манчестер Сіті
Фред / Getty Images

Колишній півзахисник Шахтаря Фред розповів, чому не перейшов у Манчестер Сіті.

"Справа в тому, що спочатку я отримав пропозицію від Манчестер Сіті і навіть порадився зі своїми партнерами по збірній. Вони намагалися мене переконати перейти в цей клуб, але в підсумку трансфер не відбувся.

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Юнайтед теж цікавився і я швидко вирішив, що це буде правильний крок для мене. Моуріньо – професіонал найвищого рівня. Всім гравцям подобається працювати з таким тренером. Я багато чому у нього вчуся. Він буває досить жорстким, але це частина його роботи.

Поза полем Моурінью дуже доброзичливий, постійно жартує з нами в роздягальні. Жозе зіграв ключову роль у моєму рішенні перейти в Манчестер Юнайтед, і я вдячний йому за це", – цитує Фреда Sky Sports.

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