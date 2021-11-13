Новий керманич Барселони порадив катарцям запросити свого давнього партнера – Хав'єра Маскерано, інформує AS.

Хаві хоче повернути ще одного екс-гравця Барселони, якому сам же перекрив шлях до основи

Хаві бачить у аргентинця потенціал стати хорошим тренером і продовжити розвиток Аль-Садда. Сильні сторони Маскерано – характер, дисципліна, зв'язки на міжнародному рівні і схоже бачення футболу. Наразі 37-річний екс-хавбек обіймає посаду у департаменті методології та розвитку національних команд Аргентини, але вже в січні планував розпочати тренерську кар'єру. Керівництво Аль-Садда взяло час на роздуми перед призначенням нового керманича.

Нагадаємо, Хаві залишив катарський гранд на першій сходинці національної першості.

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