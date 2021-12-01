Венесуельська футбольна федерація визначилася з новим головним тренером національної команди. Ним став Хосе Нестор Пекерман.

72-річний аргентинець – новий керманич збірної, повідомляє офіційний сайт федерації.

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Пекерман змінив на посаді в. о. головного тренера La Vinotinto Леонардо Гонсалеса. Досвідчений фахівець два десятиліття працював із молоддю Чакаріта Хуніорс, Аргентінос Хуніорс, Коло-Коло, збірною Аргентини U-20. У 2004-2006 рр. ентренадор тренував головну команду "альбіселесте", а в 2012-2018 рр. – збірну Колумбії. Також у трудовій біографії аргентинського тренера були мексиканські Толука та Тігрес.

Головні досягнення Хосе Пекермана залишилися на молодіжному рівні. Збірна Аргентини U-20 під його керівництвом двічі тріумфувала на молодіжному Кубку Америки (1997, 1999) та тричі на чемпіонаті світу (1995, 1997, 2001).

До слова, збірна Венесуели в кваліфікації до ЧС-2022 посідає останнє місце в групі КОНМЕБОЛ (14 матчів, 7 очок). Кольори La Vinotinto захищає форвард київського Динамо Ерік Рамірес.

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