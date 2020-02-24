toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Марсело потрапив до рук поліції через серйозне порушення ПДР – проти зірки Реала відкрили справу

20:46 751 Читать на русском
Марсело потрапив до рук поліції через серйозне порушення ПДР – проти зірки Реала відкрили справу
Марсело / Фото Marca

Схоже, захисник Реала Марсело ще не скоро сяде за кермо.

Марсело впіймали за кермом автомобіля,який мчався зі швидкістю 134 км/год у місці, де дозволено лише 120, повідомляє El Mundo.

"Який, бл**ь, закон у цій країні": екс-гравця збірної України зупинила поліція – розгорівся гучний скандал

При цьому водійське посвідчення 31-річного бразильця вже було недійсним. Правоохоронців не вразила зірковість правопорушника, а можливо вони вболівають за інший клуб, але проти лівого захисника Реала відкрили справу.

В поточному сезоні Ла Ліги Марсело провів 9 матчів, в яких відзначився двома асистами.

Леванте здобув перемогу над Реалом: "бланкос" втрачають лідерство і стають андердогами Класіко, сирий Азар і герой Айтор

blog_ava
Світоліна похизувалась фото з Венгером
07:30
8365
Теги
футбольні курйози Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Марсело Марсело
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
сек
Ліверпуль
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук