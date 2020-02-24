Марсело потрапив до рук поліції через серйозне порушення ПДР – проти зірки Реала відкрили справу

Схоже, захисник Реала Марсело ще не скоро сяде за кермо.

Марсело впіймали за кермом автомобіля,який мчався зі швидкістю 134 км/год у місці, де дозволено лише 120, повідомляє El Mundo.

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При цьому водійське посвідчення 31-річного бразильця вже було недійсним. Правоохоронців не вразила зірковість правопорушника, а можливо вони вболівають за інший клуб, але проти лівого захисника Реала відкрили справу.

В поточному сезоні Ла Ліги Марсело провів 9 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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