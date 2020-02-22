Леванте здобув сенсаційну перемогу над Реалом завдяки шедевральному голу Моралеса – Мадрид втратив лідерство у Прімері

Мадридський Реал за тиждень до Ель Класіко зазнав сенсаційно поразки у Валенсії від скромного Леванте.

Барселона відіграла свій матч раніше за Реал, розгромивши Ейбар і повернувшись на першу позицію в Ла Лізі, тож "вершковим" потрібно було відновлювати статус-кво. Суперник був впертим, але прохідним, а тут ще й Азар повернувся в основу. Здавалося, мадридці легко розправляться з Леванте.

Дійсно, з перших хвилин Реал захопив ініціативу й почав створювати небезпечні моменти. Вже у перші 20 хвилин за ударами "королівський клуб" вів з рахунком 1:7, причому шість пострілів мадридців пройшли з меж карного майданчика. Один з найкращих шансів відзначитись змарнував Бензема, запоровши вихід віч-на-віч після пасу від Модріча, а крім того Карім двічі стріляв з близької відстані – Айтор взяв усе. Відважний голкіпер, однак, ледь не привіз гол, вибивши подачу з кутового на голову Каземіро – той спрямував м'яч у порожні ворота, але не влучив.

В другій половині першого тайму зміст гри не змінився. Реал завдав ще п'ять ударів, найбільш ефектним з яких був дальній у виконанні Модріча на 40-й хвилині – Айтор парирував. Крім того, кілька разів "жаби" самі ледь не привезли собі гол, але, попри колосальний тиск іменитого суперника, на перерву господарі пішли за нулів на табло.

У першому таймі Реал домінував, однак у другому Леванте наважився дати бій. Вже на 48-й хвилині господарі ледь не відкрили рахунок: Барді ефектно прибрав Модріча, змістився на лінію штрафного й пробив у ближній кут – трохи неточно! Крім того, на 52-й Рамос ледь не підставив Куртуа, виконавши вкрай неохайний пас назад. Тібо впорався, а вже за хвилину Марсело виводив Азара на побачення з Айтором – втім, Еден не зміг обробити м'яч і завдати акцентованого удару. Сейв Фернандеса.

Леванте не збирався сідати на свою половину поля, огризнувшись класним пострілом Кампаньї в правий нижній на 57-й хвилині та контратакою на 60-й, коли Вукчевіч протягнув м'яч і викотив ппередачу під удар Барді метрів з 25-ти – в обох випадках "вершкових" рятував Куртуа! Реал у відповідь тут же розігнав контрвипад з пасом на хід Бензема, але Карім і пробив не дуже точно, і в офсайд потрапив. Також на 63-й хвилині з меж карного майданчика стріляв Іско, однак м'яч полетів значно вище воріт. Після цього гра трішки пригальмувала, чому також сприяла заміна Азара, який зашкутильгав.

Середина другого тайму виявилася сухою. Команди обмінювались різноманітними проривами, скидками, проникними передачами, навісами та стандартами, але до ударів справа ніяк не доходила. Леванте такий розклад, великою мірою, влаштовував, а от Зідан стурбовано запускав запасних на розминку. Зрештою, на 73-й хвилині він випустив на поле Васкеса, однак це взагалі не допомагало зламати опір "жаб".

Більше того: за відсутність якісного завершення атак господарі покарали "вершкових" шедевральним голом на 79-й хвилині, коли Моралес отримав діагональ на хід по лівому флангу і зльоту пробив у ближній кут – точно під поперечину! Ніхто цього не очікував. 1:0.

Вінісіус, який змінив Азара в середині тайму, на 83-й хвилині цілком міг врятувати мадридців від поразки, продершись на лівий край штрафного й викотивши пас під удар Бензема з кількох метрів. Від пропущеного голу "жаб" врятував Гонсалес, однак через три хвилини вже Варану довелося кидатися під постріл Майораля з прекрасної позиції. У компенсований же час міг відзначитись Рамос, який замкнув навіс з правого флангу – Айтор спіймав м'яч!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Леванте, через яку Реал втратив першу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги – Барселона лідирує з двома очками відриву. "Жаби" ж набрали 32 залікових бали, піднявшись на десяту позицію.