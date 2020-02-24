Марсело попал в руки полиции из-за серьезного нарушения ПДД – против звезды Реала открыли дело

Похоже, защитник Реала Марсело еще не скоро сядет за руль.

Марсело поймали за рулем автомобиля, который мчался со скоростью 134 км/ч в месте, где разрешено лишь 120, сообщает El Mundo.

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При этом водительское удостоверение 31-летнего бразильца было уже недействительным. Правоохранителей не впечатлила звездность правонарушителя, а возможно они болеют за другой клуб, но против левого защитника Реала открыли дело.

В текущем сезоне Ла Лиги Марсело провел 9 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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