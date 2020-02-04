"Який, бл**ь, закон у цій країні": екс-гравця збірної України зупинила поліція – розгорівся гучний скандал

Колишній хавбек Металіста та збірної України Сергій Валяєв влаштував розбірки з поліцейськими, які зупинили його через порушення ПДР.

Колишній футболіст перевищив швидкість, однак сплачувати штраф не забажав, аргументуючи свою позицію цікавою логікою. На його думку, швидкість була не такою й великою (82 км/год при дозволених 50-ти), до того ж – "платити він не хоче принципово".

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"Я сказав цим доблесним, безстрашним борцям за справедливість, борцям з бабцями на базарах і алкашами, щоб вони не займалися ху**ею, а ловили тих, хто пи**ить вагонами. А вони тут ламають комедію, показуючи ілюзію правопорядку і Закону, як він мені сказав. Який, бл**ь, закон у цій країні. Імовірно, начальнику потрібно добудувати дім чи міністру. Тварюки. Ненавиджу всю цю систему корупційну. Я їхав 82 км/год по окружній, а норма – 50+20=70 км/год. 12 км, Карл! Платити не хочу принципово. Хтось підкаже, як оскаржити цю хе*ню?" – написав Валяєв на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, колишній хавбек упродовж семи років захищав кольори Металіста, також в його активі один гол у 3 поєдинках за збірну України.

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