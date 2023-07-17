Колишній футболіст Реала Марсело запалює на батьківщині, що дуже не подобається суперникам бразильця.

Бразилець Марсело, який відомий за своїми виступами в мадридському Реалі, нещодавно повернувся на батьківщину, підписавши контракт з місцевим Флуміненсе.

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Саме зірковий футболіст став головною дієвою особою останнього матчу своєї команди проти Фламенго, який проходив в рамках 15 туру бразильської Серії А.

Марсело красиво розібрався із суперником на клаптику поля, прокинувши тому між ніг – нападник Фламенго Луїс Араухо не стримався і відчайдушно стрибнув в підкат з двох ніг, знісши Марсело. Кривдник одразу отримав червону картку за цей епізод.

Зазначимо, що матч завершився нульовою нічиєю. Флуміненсе посідає 5 місце, маючи у своєму активі 25 турнірних пунктів після 15 матчів. Фламенго йде на 2 позиції з 27-ма очками.