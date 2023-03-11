Марсело влаштували помпезний прийом в рідному клубі – 35 тисяч на трибунах, феєрверки і екстаз від трюків ветерана
Бразильські фанати завжди божеволіють, коли імениті гравці повертаються до них з Європи.
Вчора Флуміненсе провів презентацію 34-річного Марсело, який повернувся у клубі на правах вільного агента.
На трибунах Маракани зібралося 35 тисяч фанатів, щоб привітати ветерана. Екс-зірка Реала зі сім'єю вийшов на сцену під шалені овації публіки та феєрверки.
Марсело пройшовся по стадіону і встиг трохи понабивати м'яч, чим остаточно довів вболівальників до екстазу.
Нагадаємо, що Марсело приєднався до академії Флуміненсе у 13 років, а за першу команду дебютував у 17. Саме з бразильського клубу захисник перебрався до мадридського Реала (2007 – 2022), з яким п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів.
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