Бывший футболист Реала Марсело зажигает на родине, что очень не нравится соперникам бразильца.

Бразилец Марсело, известный по своим выступлениям в мадридском Реале, недавно вернулся на родину, подписав контракт с местным Флуминенсе.

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Именно звездный футболист стал главным действующим лицом последнего матча своей команды против Фламенго, проходившего в рамках 15 тура бразильской Серии А.

Марсело красиво разобрался с соперником на кусочке поля, прокинув сопернику между ног – нападающий Фламенго Луис Араухо не сдержался и отчаянно прыгнул в подкат с двух ног, снеся Марсело. Обидчик сразу получил красную карточку за этот эпизод.

Отметим, что матч завершился нулевой ничьей. Флуминенсе занимает 5 место, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 15 матчей. Фламенго идет на 2 позиции с 27 очками.