Бразилія славиться не тільки своєю збірною, а й драматичними серіалами, які особливо були популярними в 90-х роках. Президент Крузейро Серхіо Сантос Родрігес потрапив в історію, котра б могла стати гарним сюжетом для нової телевізійної мелодрами.

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Як інформує Terra, очільник бразильської команди зрадив своїй дружині. Камери в нічному клубі зафіксували, як Серхіо Сантос Родрігес танцює та обіймається з іншою жінкою. І не просто з жінкою, а з дружиною арбітра Феліпе Ліми, який працював на матчах Крузейро.

Повідомляється, що Серхіо Сантос Родрігес хотів таким чином помститися арбітру за його роботу у фінальному матчі чемпіонату Мінейро, де Крузейро програв Атлетіко з рахунком 1:3. Слід зазначити, що функціонер одружений та має трьох дітей.

Нагадаємо, що головним акціонером Крузейро є легендарний бразильський футболіст Роналдо.