Маліновський став на крок ближчим до трансферу до новачка Серії А – Дженоа, повідомляє Ніколо Скіра.

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Зазначається, що українець в разі успішних переговорів перейде до "грифонів" на правах оренди з опцією викупу.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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