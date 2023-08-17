Маліновський наблизився до повернення в Серію А – журналіст назвав фаворита на підписання українця
09:26 - Читать на русском
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський продовжує шукати шляхи відходу з французького клубу.
Маліновський став на крок ближчим до трансферу до новачка Серії А – Дженоа, повідомляє Ніколо Скіра.
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Зазначається, що українець в разі успішних переговорів перейде до "грифонів" на правах оренди з опцією викупу.
Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.
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